شهردار شهرستان کهک از توجه ویژه به مسائل عمرانی، ورزشی و فرهنگی در راستای توسعه این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،رضا شکاری در حاشیه جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان کهک گفت: در جلسه امروز مصوب شد 1700 متر مربع زمین برای احداث مجموعه ورزشی از سوی شهرداری به اداره ورزش و جوانان اختصاص یابد.

وی همچنین از آزادسازی املاک مجموعه پیرامون خانه تاریخی ملاصدرا در زمینی به مساحت 4 هکتار با هدف توسعه گردشگری اسلامی خبر داد.

در جلسه شورای فرهنگ عمومی کهک همچنین ساماندهی مسیر دسترسی به مزار دو شهید گمنام با هزینه 40 میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی و استانی به تصویب رسید.

در خصوص برپایی کلاس‌های قرآنی و تشکیل هیئت صالحین در مساجد، برگزاری اردوهای زیارتی و دوره‌های هلال احمر، پیاده‌روی خانوادگی، طبیعت گردی بحث و تبادل نظر شد.