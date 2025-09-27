به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: تصفیه‌خانه فاضلاب زنجان در حال حاضر بیش از ۲۲ هزار مترمکعب پساب را در طول یک شبانه‌روز به جای آب‌های زیرزمینی در اختیار بخش صنعت قرار می‌دهد.

نادرخانی اظهار کرد: ظرفیت تامین پساب در تصفیه خانه‌های فاضلاب استان در حال حاضر بیش از ۷۴ هزار مترمکعب است که می‌تواند جایگزین آب‌های زیرزمینی شود.

وی افزود: شهر‌های زنجان، ابهر، ماهنشان، دندی، زرین‌آباد و روستا‌های نصیرآباد و پری دارای تصفیه‌خانه فاضلاب هستند و با بهره‌برداری کامل از پساب تولیدی در این تصفیه خانه‌ها، از برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی استان پیشگیری کرد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان بیان کرد: شرکت راشاکاسپین ایرانیان، شهرک‌های صنعتی اشراق، نوآوران و شهید شهریاری بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان پساب در استان هستند که در مجموع پساب مصرفی در این چهار واحد صنعتی به بیش از ۲۲ هزار مترمکعب در شبانه‌روز می‌رسد.

به گفته نادرخانی، فاز دوم تصفیه‌خانه فاضلاب زنجان با فرآیند SBR و با اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان یکی از طرح‌های بزرگ توسعه بخش فاضلاب در زنجان همزمان با هفته دولت آماده بهره‌برداری است.

وی خاطرنشان کرد: تصفیه‌خانه فاضلاب زنجان با ظرفیت ۷۵ هزار مترمکعب در شبانه‌روز قابلیت ارائه خدمات جمع‌آوری بهداشتی و تصفیه فاضلاب برای بیش از ۴۱۰ هزار نفر را دارد.