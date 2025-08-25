به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما آقای بقایی بی‌عملی مجامع جهانی در برابر نقض حقوق بشر را شرم‌آور دانست و بر مسئولیت دولت‌ها برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه تأکید کرد.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت حامیان رژیم صهیونیستی، به ویژه آمریکا، شریک جرم این رژیم هستند و باید در برابر مجامع جهانی پاسخگو باشند.

این دیپلمات ارشد کشورمان تاکید کرد ایران خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی است.