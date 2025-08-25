به ابتکار رادیو و تلویزیون مرکزی چین و دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای در شهر پکن برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ازپکن، به مناسبت برگزاری بیست و پنجمین نشست شورای سران سازمان همکاری شانگهای روز دوشنبه، رویداد تبادل انسانی و فرهنگی بین کشور‌های سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۲۵ با مشارکت بیش از ۱۰۰ مهمان از محافل سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای کشور‌های عضو این سازمان برگزارشددراین نشست، گزارشی از نتایج مبادلات انسانی و فرهنگی اعضای این سازمان ارائه شد.

معاون بخش تبلیغات کمیته مرکزی حزب حاکم چین و رئیس رادیو و تلویزیون مرکزی این کشور در این رویداد گفت: در سال‌های اخیر، رادیو و تلویزیون مرکزی چین همراه شرکای مختلف سازمان همکاری شانگهای، با تاسیس سامانه همکاری «مبادلات رسانه‌ای بین چین و رسانه‌های سازمان همکاری شانگهای»، مجموعه‌ای از برنامه‌های تبادل انسانی مانند «میزگرد رسانه‌های چین و سازمان همکاری شانگهای»، «فصل رونمایی آثار برجسته رادیو و تلویزیون مرکزی چین در کشور‌های سازمان همکاری شانگهای»، «پژواک صلح» و رویداد‌های دیگر را برگزار کرده است.

شن های‌شیونگ افزود: در جهان ناآرام امروز، رسانه‌ها موظف به گسترش روایت‌های درباره توسعه و نوآوری و رساندن صدای گشایش بر اساس همکاری برد-برد به گوش جهانیان هستند.