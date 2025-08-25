حکومت افغانستان، حملات رژیم صهیونیستی به سرزمین‌های اشغالی را که به شهادت غیرنظامیان و خبرنگاران منجر شده است به شدت محکوم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت افغانستان امشب در بیانیه‌ای اعلام کرد: ادامه جنایات و کشتار‌های دسته جمعی رژیم صهیونیستی باعث شده است که تنها امروز، پنج خبرنگار در کنار ده‌ها فلسطینی مظلوم به شهادت برسند تا جایی که تعداد شهدای خبرنگار و روزنامه‌نگار از آغاز جنگ تاکنون از مرز دویست و پنجاه نفر گذشته است.

در این بیانیه آمده است: ما بار دیگر نسل‌کشی مداوم مسلمانان فلسطین و تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم می‌کنیم. کشتار روزنامه‌نگاران جنایتی بزرگ و لکه ننگی بر پیشانی مدافعان آزادی بیان است. ما شهادت همه روزنامه‌نگاران شجاع را به خانواده‌هایشان تسلیت می‌گوییم.