به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سومین اردوی تیم کانوپولو جوانان باشگاه شهید رسولی نوشهر با هدف آماده‌سازی ملی‌پوشان جوان برای حضور قدرتمند در رقابت‌های آسیایی مالزی از امروز سوم شهریور آغاز شد و تا نهم شهریور ادامه دارد.

محی‌الدین کریمی از البرز و پرهام نوری، امیررضا کیانی و نیما رازدشت از تهران، آرشام حیدرپور، آریان نصیری، سپنتا محسنی و آرش عراقی از مازندران ورزشکاران دعوت‌شده به این اردو هستند.

در کادر فنی این اردو، اشکان صیادی و مصطفی حق‌جو به عنوان مربیان و رضا صابونچی به عنوان سرپرست حضور دارند.