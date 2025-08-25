آغاز اردوی تیم کانوپولو جوانان ایران برای حضور در مسابقات آسیایی
سومین اردوی تیم کانوپولو جوانان باشگاه شهید رسولی نوشهر برای حضور در مسابقات آسیایی مالزی، از امروز آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، سومین اردوی تیم کانوپولو جوانان باشگاه شهید رسولی نوشهر با هدف آمادهسازی ملیپوشان جوان برای حضور قدرتمند در رقابتهای آسیایی مالزی از امروز سوم شهریور آغاز شد و تا نهم شهریور ادامه دارد.
محیالدین کریمی از البرز و پرهام نوری، امیررضا کیانی و نیما رازدشت از تهران، آرشام حیدرپور، آریان نصیری، سپنتا محسنی و آرش عراقی از مازندران ورزشکاران دعوتشده به این اردو هستند.
در کادر فنی این اردو، اشکان صیادی و مصطفی حقجو به عنوان مربیان و رضا صابونچی به عنوان سرپرست حضور دارند.