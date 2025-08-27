پخش زنده
با حضور اعضای کارگروه مدیریت پسماند شهرستان چالدرن محل و روند دفن پسماند و مخاطرات زیست محیطی این مکان ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چالدران گفت: با حضور دادستان عمومی و انقلاب چالدران، شهردار و اعضای کارگروه مدیریت پسماند شهرستان، از سایت دفن زباله با هدف مدیریت صحیح پسماند بازدید شد.
آذریار اضافه کرد: مکان فعلی دفن پسماندها که در نزدیکی شهر سیه چشمه قرار دارد، مکان مناسبی نیست و این موضوع باعث نارضایتی مردم و همچنین آلودگی آبهای زیرزمینی شده است. نفوذ شیرابه زبالهها به منابع حیاتی مانند هوا، آب، خاک و چشمانداز طبیعی شهرستان آسیب رسانده است که این مسئله ضرورت مدیریت مناسب دفن پسماند را نشان میدهد.
وی گفت: حفاظت محیط زیست ارتباط مستقیم با سلامت جامعه دارد؛ این دو موضوع به هم وابستهاند و برای داشتن زندگی سالم باید محیط زیست سالمی داشته باشیم. برای رسیدن به این هدف مهم نیاز به آموزش و فرهنگسازی است و همه اقشار جامعه باید برای حفظ و صیانت از محیط زندگی خود تلاش کنند تا بتوانیم محیط زیست پاکی برای خود و نسلهای آینده فراهم کنیم.