به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، پیمان جبلی در آیین پایانی برنامه «لاله خیز» گفت: در کنار ساختمانی هستیم که صدای حقیقت از دل آن برخواست از زبان فرزندان شما، فرزندانی که شهامتشان را از شما گرفتند.

وی افزود: حداقل ۱۱ موشک به این ساختمان اصابت کرده، ستون‌ها و دیوار‌ها دود گرفته و هیچ چیز سالمی در آن باقی نمانده، اما سر پا است با استواری سر جای خود ایستاده و فرو نریخته و این ساختمان نماد شما است.

رئیس رسانه ملی گفت: شما نماد خانواده بیش از هزار شهید مظلوم دفاع مقدس۱۲ روزه، هستید، شما زخم خوردید، دلتان شکسته، اما استوار ایستادید شما جامعه ایران را از نو می‌سازید با نسل نویی که شجاع‌تر و پایدار‌تر از قبل است.

وی ادامه داد: از عوامل برنامه‌ فاخر «لاله خیز»، تشکر می‌کنم که‌ نه فقط مظلومیت ایران عزیز را به تصویر کشیدند، بلکه راوی شجاعت، ایستادگی، مقاومت، سربلند‌ی و امید بودند.

پیمان جبلی گفت: از معاونت سیما می‌خواهم که تولید فصل دوم این برنامه را در دستور کار قرار دهند.