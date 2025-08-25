همزمان با هفته دولت، جایگاه شارژ تاکسی‌های برقی در نزدیکی پل تمدن اصفهان معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان ،بر اساس اعلام مسئولان، امسال ۱۳۰ دستگاه خودروی برقی وارد ناوگان حمل‌ونقل اصفهان خواهد شد. همچنین با پیگیری‌های استانداری، ۳۵۰۰ دستگاه دیگر نیز در آینده نزدیک به این ناوگان اضافه می‌شود.

به گفته مدیران شهری، ظرف دو ماه آینده ۱۰ جایگاه شارژ دیگر در نقاط مختلف شهر اصفهان احداث خواهد شد. آمار‌های رسمی نیز نشان می‌دهد که تاکنون بیش از ۶۰۰ خودروی برقی با پلاک ثبت‌شده در اصفهان فعال هستند.

سعید اوحدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این مراسم با اشاره به شعار هفته دولت گفت: شعار دولت چهاردهم در این هفته، «دوازده ماه تلاش، دوازده روز دفاع» است؛ شعاری که ریشه در ایستادگی مردم و مجموعه نظام در پاسداری از هویت، تاریخ و فرهنگ این سرزمین دارد.

وی افزود: به عنوان امانت‌دار مردم و مسئولان استان، قول می‌دهم در جلسه آینده هیئت دولت بخشی از این دستاورد‌ها و اقدامات ویژه را پیگیری و منعکس کنم.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه حمل‌ونقل پاک افزود: در کلان‌شهر اصفهان نیز این عزم شکل گرفته و توسعه زیرساخت‌های مربوط به خودرو‌های برقی، گامی مهم در مسیر کاهش آلودگی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان محسوب می‌شود.