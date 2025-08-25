پخش زنده
امروز: -
نمایندگان مجلس انگلیس میگویند در پی هفتهها تظاهرات راستگرایان علیه مهاجران در این کشور، اکنون آزار برخط در فضای مجازی، علیه پناهندگان و نمایندگان حامی حقوق پناهندگان، به شدت افزایش یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه ایندیپندنت نوشت نمایندگان مجلس انگلیس میگویند اکنون حملات علیه مهاجران در شبکههای اجتماعی، حتی از زمان خروج این کشور از اتحادیه اروپا، موسوم به "برگزیت" (Brexit) هم بیشتر شده است.
به نوشته این روزنامه، نمایندگان مجلس انگلیس میگویند اکنون مهاجران در این کشور، به مرگ تهدید میشوند. در روزهای اول این هفته نیز تظاهر کنندگان بیگانه ستیز، در برابر محلهای اقامت موقت پناهجویان در شهرهای گوناگون انگلیس تظاهرات کردند و خواستار برچیده شدن نظام پناهندگی شدند.
روزنامه ایندیپندنت نوشت یکی از نمایندگان خانم در مجلس انگلیس که نمیخواهد هویتش فاش شود گفت: در پی دریافت تهدید مبنی بر تجاوز جنسی راستگرایان به وی، موضوع را به پلیس گزارش کرده است.
همچنین " انا دیکسون" (Anna Dixon)، نماینده حزب کارگر در مجلس میگوید در پی سخنان نادرست "رابی مور" (Robbie Moore)، نماینده حزب محافظه کار، در فضای مجازی، به مرگ تهدید شده است. شماری از نمایندگان مجلس انگلیس گفتهاند جامعه این کشور به شدت دو قطبی شده است و در مدت فعالیت سیاسی خود، شاهد بیشترین دشمنی علیه سیاستمداران مخالف افراط گراییاند. این نمایندگان میگویند به خاطر حمایت از حقوق پناهجویان، در شبکههای اجتماعی متهم میشوند که از متجاوزان جنسی و مجرمان بزهکار پشتیبانی میکنند. به نوشته این روزنامه، "کارلا دنیر" (Carla Denyer)، نماینده حزب سبز در مجلس انگلیس میگوید شمار آزارها در شبکههای اجتماعی، در ماههای اخیر افزایش یافته و تهدیدهای خشن علیه نمایندگان، به بالاترین میزان رسیده است.
ایندیپندنت نوشت هر روز اخبار دروغ و شایعات علیه پناهندگان، هزینه محلهای محل اقامت موقت آنان، پناهجویان مجرم از دیگر کشورها در شبکههای اجتماعی منتشر میشود و راستگرایان انگلیسی، با استناد به این دروغ ها، نمایندگان حامی پناهجواین را هدف آزار قرار میدهند. به نوشته این روزنامه، هدف از این آزارها این است که هیچ نمایندهای جرئت نکند از حقوق پناهجویی سخن بگوید.
ایندیپندنت نوشت زمانی که سیاستمداران و رسانههای بیگانه ستیز انگلیسی، دشمنی با مهاجران را ترویج و مخالفت با پناهندگان را تشویق میکنند، بدیهی است که آزارهای برخط علیه پناهندگان و نمایندگان مجلس نیز افزایش یابد. در هفتههای اخیر گروههای راست افراطی و نژاد پرستان با گسترش حضور برابر محلهای اقامت موقت پناهجویان و نیز در شبکههای اجتماعی حملات خود علیه مهاجران و پناهجویان را در این کشور تشدید کردهاند.