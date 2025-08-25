به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان، در ادامه سلسله دیدار‌های مردمی، سعید اوحدی، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، امروز در محل استانداری اصفهان با گروهی از شهروندان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

این ملاقات که با هدف رسیدگی بی‌واسطه به مشکلات و مسائل مردم تشکیل شد، فضایی صمیمانه و نتیجه‌گرا داشت.

در این نشست، ۱۰ پرونده مردمی که هر کدام نشان‌دهنده بخشی از دغدغه‌های جامعه ایثارگری و عموم مردم بود، به طور مستقیم توسط اوحدی بررسی شد.

معاون رییس جمهور بلافاصله پس از صدور دستورات، پیگیری این موارد را به دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه سپرد و بر لزوم ارائه نتایج عملی و سریع تأکید ویژه‌ای کرد.

مشکلات مطرح شده در این دیدار، طیفی از مسائل را شامل می‌شد که عمدتاً در حیطه وظایف سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین بخش‌های صنعت و کشاورزی بود.

درخواست‌ها و دغدغه‌های مردم، مسائلی کلیدی از معیشت و اشتغال تا حمایت‌های اجتماعی را در بر می‌گرفت و استاندار اصفهان پیگیر این موارد خواهد بود تا نتایج را به طور مستمر به بنیاد شهید گزارش دهد.