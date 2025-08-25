نماینده ایران در مسابقه جهانی اختراعات چین موفق به کسب یک مدال طلا، یک نقره و جایزه ویژه هیات داوران شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما از چین، طرح های خانم لیلا کشاورزی با رای هیات داوران این مسابقات به دلیل نوآوری، کاربردی بودن و تاثیرگذاری جهانی موفق به کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره و جایزه ویژه هیأت داوران شد.

این مسابقات با حضور بیش از هزار مخترع از ۵۷ کشور جهان در شهر گوانژو چین برگزار شد و بستری برای نمایش تازه‌ترین دستاوردهای علمی و فناورانه جهان بود. حضور موفق ایران در چنین رویدادهایی علاوه بر ارتقای جایگاه علمی کشور، می‌تواند مسیر تجاری‌سازی و معرفی اختراعات ایرانی به بازارهای جهانی را هموار کند.