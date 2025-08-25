معاون عملیات پلیس راه خراسان شمالی گفت: بر اثر تصادف زنجیره‌ای سه دستگاه خودروی سواری دو نفر جان باختند و ۳ نفر هم مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ پرویز رضایی نسب گفت: در بررسی‌های اولیه مشخص شد به دلیل انحراف به چپ خودروی پراید برخورد شدیدی بین این خودرو با دو خودروی ۴۰۵ و ۲۰۶ صورت گرفته و در این حادثه دو خانم ۱۸ و ۳۸ ساله که سرنشینان خودروی پراید بودند در محل فوت کردند و ۳ نفر از سرنشینان خودروی ۴۰۵ هم دچار مجروحیت شدند.

وی دو طرفه بودن این جاده را در کنار قصور راننده در این حادثه موثر دانست و گفت: از همه رانندگان عزیز می‌خواهیم حداکثر دقت را در مسیر‌های دوطرفه داشته باشند و تا حد امکان با سرعت پایین حرکت کرده و از سبقت غیر مجاز بپرهیزند.

به گفته رضایی نسب این تصادف در جاده آشخانه به جنگل گلستان در دوراهی حیدر آباد رخ داد و در پی آن ۳ نفر از سرنشینان دچار مصدومیت و متاسفانه دو نفر در صحنه حادثه فوت شدند.

تقی رحمتی رئیس سازمان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان هم گفت: سه دستگاه آمبولانس اورژانس پیش بیمارستانی به همراه دو آمبولانس هلال احمر مصدومین این حادثه را به بیمارستان پورسینا آشخانه انتقال دادند.