رئیسجمهوری ترکیه، برنامه خلع سلاح حزب کارگران کردستان این کشور، موسوم به پ. ک. ک را در مرحله نهایی دانست و بر ساختن ترکیه عاری از تروریسم تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رجب طیب اردوغان در یک مراسم محلی اعلام کرد که این کشور به زودی وارد دوره عاری از تروریسم خواهد شد و طرح خلع سلاح پ. ک. ک در آستانه نهایی شدن است.
وی افزود: ما در مرحله نهایی هستیم. با کمی صبر و تلاش بیشتر، این روند را به پایان میرسانیم و به هدفی که داشتیم، بهخوبی دست خواهیم یافت.
اردوغان گفت: تاریخ ما مملو از نمونههایی است که نشان میدهد هرگاه ترکها، کردها و عربها متحد شدند و با عشق به یکدیگر و اطاعت از فرمان الهی در یک مسیر حرکت کردند، دستاوردهای بزرگی بهدست آوردهاند.
پ. ک. ک روز دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت انحلال خود را اعلام کرد.
در بیانیه صادر شده از سوی پ. ک. ک آمده است که این تصمیم در پاسخ به فراخوان تاریخی عبدالله اوجالان رئیس این گروه، مبنی بر گذر از مبارزه مسلحانه و حرکت به سمت جامعهای دموکراتیک و صلحآمیز اتخاذ شده است.
پ. ک. ک، یک گروه شبهنظامی است که در سال ۱۹۷۸ تأسیس شد و شش سال بعد شورشی جداییطلبانه را در جنوب شرق ترکیه آغاز کرد.
حملات مسلحانه این گروه شامل حملات انتحاری و عملیات چریکی علیه اهداف نظامی، تأسیسات دولتی و نمایندگیهای دیپلماتیک ترکیه در خارج بوده است. برآورد شده تا حالا در این درگیریها بیش از ۴۰ هزار نفر کشته شده باشند.
پیشتر مقامات سیاسی ترکیه از احتمال سازش پ. ک. ک با دولت ترکیه خبر داده بودند. به طوری که «دولت باغچه لی» رهبر حزب حرکت ملی ترکیه پیشنهاد داده بود که اوجالان در ازای اعلام پایان شورش این گروه، از حبس ابد رها شود و همچنین اجازه سخنرانی در پارلمان ترکیه را داشته باشد.