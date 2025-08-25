در ایام گرامیداشت هفته دولت، ۱۶ طرح راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی بهره برداری و عملیات اجرایی ۳ طرح با اعتبار هزار و ۲۵۱میلیارد ریال آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان به خبرگزاری صدا و سیما گفت: طرح های قابل افتتاح در هفته دولت شامل احداث و روکش آسفالت راه روستایی، سیستم روشنایی، بهسازی و تکمیل ابنیه نقطه حادثه خیز، مجتمع خدماتی رفاهی، لکه گیری و روکش آسفالت محور اصلی و بهسازی و تعمیر اساسی پل و آغاز عملیات اجرایی احداث ۳ دستگاه پل است.

محمد مشتری افزود: احداث، آسفالت و روکش آسفالت حفاظتی و تقویتی به طول ۳۲.۷ کیلومتر راه روستایی در شهرستان های بجنورد، مانه، شیروان، جاجرم و فاروج از جمله طرح‌هایی است که دراین هفته بهره برداری می شود.

مشتری اضافه کرد: همچنین مرحله دوم سیستم روشنایی گردنه امین الله به طول ۳ کیلومتر، بهسازی و تکمیل ابنیه فنی نقطه حادثه خیز در محور مایوان شهرستان فاروج به مناسبت گرامیداشت هفته دولت به بهره برداری می رسد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ادامه داد: یک مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی با محوریت جایگاه سوخت در محور بجنورد – سنخواست (حوزه استحفاظی شهرستان جاجرم) با مشارکت بخش خصوصی نیز افتتاح می شود.

مشتری بهسازی و تعمیر اساسی یک دستگاه پل هفت دهانه در محور شهرستان گرمه و لکه گیری و روکش آسفالت محور جاجرم – سنخواست – اسفراین به طول ۲.۵ کیلومتر را از دیگر پروژه های قابل افتتاح در این ایام برشمرد و ادامه داد: عملیات اجرایی یک دستگاه پل در محور روستایی قزلحصار شهرستان گرمه و دو دستگاه پل در محورهای روستایی گوگدره و تاجیک تازه یاب سملقان آغاز می‌شود.