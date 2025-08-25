در نشستی با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران، کمیته مشترکی برای هماهنگی و انسجام حضور ایران در رویداد بین‌المللی تغییر اقلیم (COP ۳۰) تشکیل شد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما شینا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ضمن استقبال از این اقدام، امضای تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان حفاظت محیط زیست و اتاق ایران را در زمینه پروژه‌های مشترک، به ویژه پژوهشی، ضروری دانست.

انصاری، با اشاره به رویکرد متفاوت دولت چهاردهم نسبت به تشکل‌ها، بر استفاده گسترده از ظرفیت بخش خصوصی تأکید کرد و افزود:در دولت کمیته مذاکره تغییر اقلیم به وزارت امور خارجه سپرده شده که مورد انتقاد سازمان حفاظت محیط زیست است و در حال رایزنی برای اصلاح این موضوع هستیم. به طور همزمان هم سعی داریم با هماهنگی بخش خصوصی حضور درخوری در COP ۳۰ داشته باشیم. خوشبختانه محتوای خوبی هم در دسترس است و اقدامات قابل توجهی برای ارائه در این رویداد تهیه شده است.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را اقدامی زیرساختی و حیاتی خواند و خاطرنشان کرد که ظرفیت بخش خصوصی برای مشارکت مؤثر در رویداد‌های بین‌المللی مانند COP ۲۹ بکو قابل توجه بوده است. پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران، نیز حمایت دولت از بخش خصوصی را برای حضور موثر در COP ضروری دانست.

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، تأکید کرد که معرفی صحیح ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در سطح بین‌المللی هدف اصلی این کمیته است. او همچنین از استفاده بهینه از فناوری در ارائه محتوا به جای روش‌های سنتی در COP ۲۹ خبر داد.

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران، بر ضرورت برپایی پاویون ایران در COP ۳۰ برای ایجاد فضای مناسب مذاکرات تأکید کرد و افزود که کاهش انتشار کربن موضوعی جهانی و فرصتی برای تبادل تجربیات بین کشور‌ها است.

توحید صدرنژاد، رئیس کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران، نوسازی ناوگان فرسوده و حذف مقررات زائد را از راهکار‌های کاهش آلایندگی و بهینه‌سازی اقتصاد کشور برشمرد.

ناصر مقدسی، معاون دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، تشکیل کمیته دائمی مشترک بین اتاق ایران و سازمان حفاظت محیط زیست را برای نهادسازی موثر در این حوزه ضروری دانست.

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، از توافق با طرف‌های بین‌المللی برای ایجاد بازار داوطلبانه کربن خبر داد که امکان اتصال به بازار‌های بین‌المللی را خواهد داشت و ظرفیت فاینانس پروژه‌های مرتبط را ۳ تا ۵ میلیارد دلار اعلام کرد.

نورالدین آهی، مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها، با تاکید بر اهمیت دیپلماسی بخش خصوصی، از تلاش برای رفع مقاومت‌ها در برابر فعالیت‌های بین‌المللی تشکل‌های محیط زیستی خبر داد و بر نقش کلیدی بخش خصوصی در تحقق موفقیت‌های دولت در عرصه بین‌المللی تأکید کرد.

رویداد COP ۳۰ در سال ۲۰۲۵ به میزبانی برزیل برگزار می‌شود و دستاورد‌های ایران در زمینه کاهش کربن نیز قرار است در همایشی در شهر پاریس ارائه شود.