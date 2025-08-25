به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،یوسف صادقی با اشاره به اجرای طرحی نوآورانه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: نیروگاه خورشیدی تجمیعی با ظرفیت ۳ مگاوات در استان قم احداث می‌شود که مجوز آن از سوی ساتبا صادر و مراحل مربوط به واگذاری زمین دولتی در محل مناسب اتصال به شبکه توزیع برق نیز نهایی شده است.

وی افزود: این طرح به صورت حمایتی و با مشارکت مددجویان بهزیستی اجرا خواهد شد و سهم هر مددجو در این طرح ۵ کیلووات تعیین شده است، که به این ترتیب، علاوه بر تأمین بخشی از برق مورد نیاز استان، زمینه‌ای برای ایجاد درآمد پایدار و توانمندسازی جامعه هدف فراهم می‌شود.

صادقی تأکید کرد: این نیروگاه بر روی زمینی به مساحت ۴.۵ هکتار احداث خواهد شد و ظرفیت آن معادل تأمین برق حدود ۶۰۰ خانوار است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم با بیان اینکه این اقدام می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد، افزود: اجرای چنین طرح هایی، علاوه بر کاهش ناترازی انرژی، به توسعه پایدار و حمایت عملی از اقشار تحت پوشش نهاد‌های حمایتی کمک می‌کند.