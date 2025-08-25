دولت انگلیس در صدد است اغلب احکام دادگاه ها به منظور زندانی کردن کوتاه مدت مجرمان را حذف کند که در نتیجه، هزاران مجرم در این کشور، آزاد خواهند شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه دیلی میل نوشت براساس "لایحه زندانی کردن" که دولت کارگر انگلیس در پی آن است، با "عدالت ملایم"، بسیاری از احکام زندان های کوتاه مدت حذف می شود و در نتیجه، هزاران مجرم، آزادانه در جامعه تردد خواهند کرد.

به نوشته این روزنامه، دولت حزب کارگرانگلیس، ماه آینده این لایحه را در مجلس مطرح خواهد کرد تا تصویب کند. دیلی میل نوشت در صورت تصویب این لایحه، ده ها هزار نفر از اراذل، دزدان و متجاوزان جنسی در انگلیس دیگر، زندانی نخواهند شد.

به نوشته این نشریه انگلیسی براساس"لایحه زندانی کردن" دولت انگلیس، از قضات خواسته می شود تا مجرمان را به کم تر از یک سال زندان، محکوم نکنند مگر در موارد استثنایی که مجرمان، مثلا در خانه ها به خشونت دست زده باشند. همچنین قضات موظف خواهند شد مجازات های تعلیقی را از دو سال تا سه سال افزایش دهند.

دیلی میل نوشت با تصویب این لایحه، حتی مجرمان جدی خواهند توانست زودتر از موعد مقرر، از زندان ها آزاد شوند. بدین ترتیب، در صورت رفتار مناسب زندانی، مجرمان با گذشت فقط یک سوم از دوران حبس خود، آزاد خواهند شد تا از پر شدن ظرفیت زندان های انگلیس، پیشگیری شود.

همزمان با افزایش میزان جرایم در انگلیس و افزایش شمار مجرمان، از چند سال پیش دولت انگلیس با چالش کمبود فضا در زندان های این کشور مواجه شده است و در چند نوبت وزیر دادگستری انگلیس صدها زندانی را پیش از پایان دوره محکومیتشان از زندان آزاد کرد که موجی از انتقاد خانواده ها را به همراه داشته است.