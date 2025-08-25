پخش زنده
امروز: -
دولت آمریکا با صدور بیانیهای اعلام کرد که به طور رسمی تمامی تحریمهای این کشور علیه سوریه را لغو کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ وزارت خزانهداری ایالات متحده با صدور حکمی تمامی تحریمهای سوریه را لغو کرد.
پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز دستوری برای لغو همه تحریمهای اعلام شده علیه سوریه صادر کرده بود.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) طی اطلاعیهای اعلام کرد که آییننامه تحریمهای سوریه را از مجموعه مقررات فدرال حذف میکند.
در این اطلاعیه آمده است که تصمیم مذکور به خاطر تغییر سیاست آمریکا نسبت به دولت دمشق صورت گرفته است.
پیشتر وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده بود که «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا، در تماسی تلفنی با «اسعد الشیبانی» همتای سوری خود، درباره رفع تحریمها و پایان دادن به وضعیت اضطراری علیه سوریه گفتوگو کرده است.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده بود: «روبیو در این تماس تأکید کرده که موضوع بررسی گامهای بیشتر برای بازنگری در فهرست گروهها و نهادهای تروریستی مرتبط با سوریه را دنبال خواهد کرد.»