به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهمترین محور‌های بیانیه پایانی نشست فوق العاده وزیران خارجه کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در جده عربستان به این شرح است:

از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهیم نشستی را درباره تجاوزات رژیم اسرائیل به ملت فلسطین برگزار و به مسئولیت‌های خود تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل عمل کرده و برای متوقف کردن تجاوزات وحشیانه اشغالگران اسرائیلی دست به تحرک بزند.

از تلاش‌هایی که در راستای برقراری آتش بس در باریکه غزه صورت می‌گیرد، حمایت می‌کنیم.

بر ضرورت بازگشایی گذرگاه‌ها و ورود کافی و بدون هرگونه مانع کمک‌ها به باریکه غزه تاکید می‌کنیم.

سرسختی و یکدندگی اسرائیل و مخالفت آن با تلاش‌ها برای دستیابی به آتش بس در باریکه غزه را محکوم می‌کنیم.

خواستار تضمین آزادی عمل موسسات امدادرسان در غزه و در راس آنها آنروا (موسسه سازمان ملل در امور آوارگان فلسطینی) هستیم.

با اظهارات غیر مسئولانه نتانیاهو در خصوص طرح موسوم به اسرائیل بزرگ مخالفیم.

جنایت ترور خبرنگاران و اصحاب رسانه در باریکه غزه را به شدت محکوم می‌کنیم.

ادامه رویکرد تنش آمیز "اسرائیل"، فرصت‌های دستیابی به راه حل را از بین برده و امنیت و ثبات منطقه را در معرض خطرات بیشتر قرار می‌دهد.

طرح‌های شهرک‌سازی غیر قانونی "اسرائیل" را که با هدف تغییر وضعیت جغرافیایی و جمعیتی در اراضی اشغالی فلسطین دنبال می‌شود، محکوم می‌کنیم.