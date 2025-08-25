پخش زنده
وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانی خواستار برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به باریکه غزه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهمترین محورهای بیانیه پایانی نشست فوق العاده وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در جده عربستان به این شرح است:
از شورای امنیت سازمان ملل میخواهیم نشستی را درباره تجاوزات رژیم اسرائیل به ملت فلسطین برگزار و به مسئولیتهای خود تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل عمل کرده و برای متوقف کردن تجاوزات وحشیانه اشغالگران اسرائیلی دست به تحرک بزند.
از تلاشهایی که در راستای برقراری آتش بس در باریکه غزه صورت میگیرد، حمایت میکنیم.
بر ضرورت بازگشایی گذرگاهها و ورود کافی و بدون هرگونه مانع کمکها به باریکه غزه تاکید میکنیم.
سرسختی و یکدندگی اسرائیل و مخالفت آن با تلاشها برای دستیابی به آتش بس در باریکه غزه را محکوم میکنیم.
خواستار تضمین آزادی عمل موسسات امدادرسان در غزه و در راس آنها آنروا (موسسه سازمان ملل در امور آوارگان فلسطینی) هستیم.
با اظهارات غیر مسئولانه نتانیاهو در خصوص طرح موسوم به اسرائیل بزرگ مخالفیم.
جنایت ترور خبرنگاران و اصحاب رسانه در باریکه غزه را به شدت محکوم میکنیم.
ادامه رویکرد تنش آمیز "اسرائیل"، فرصتهای دستیابی به راه حل را از بین برده و امنیت و ثبات منطقه را در معرض خطرات بیشتر قرار میدهد.
طرحهای شهرکسازی غیر قانونی "اسرائیل" را که با هدف تغییر وضعیت جغرافیایی و جمعیتی در اراضی اشغالی فلسطین دنبال میشود، محکوم میکنیم.