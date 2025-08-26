سرپرست جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به مصدوم حادثه واژگونی و برخورد با درخت خودروی پژو پارس در محور فیل آباد به باباحیدر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر واژگونی و برخورد با درخت خودروی پژو پارس در محور فیل آباد به باباحیدر دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای پردنجان به محل اعزام شد.

طاهری افزود:نیرو‌های امدادی پس از ارزیابی و ایمن‌سازی محل حادثه و تثبیت خودرو، اقدامات اولیه پیش‌بیمارستانی را برای مصدوم انجام داده و او را به نیرو‌های اورژانس تحویل دادند.