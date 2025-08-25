به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ «عبدالکریم خلف» کارشناس امور استراتژیک در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم گفت که موشک زیردریایی جدید حماس فلسطین به نام «اژدر عاصف»، قادر به هدف قرار دادن دقیق اهداف دریایی است.

اژدر «عاصف» به دلیل توانایی‌اش در پرتاب به سمت اهداف دریایی، تهدیدی واقعی برای کشتی‌های دریایی و ناوهای جنگی رژیم اسرائیل محسوب می‌شود. این سلاح به فناوری نسبتاً ساده‌ای متکی و شامل یک کلاهک جنگی است که ظرفیت انفجاری آن در صورت نیاز افزایش می‌یابد. علاوه بر این، دارای یک سیستم هدایت پیشرفته است که آن را قادر می‌سازد اهداف خود را به طور دقیق مورد اصابت قرار دهد.

اژدر «عاصف» بر اساس سیستم پهپاد انتحاری عمل می‌کند، به این معنی که می‌تواند از راه دور هدایت شود تا به اهداف دریایی، اعم از کشتی‌های جنگی و همچنین کشتی‌های تجاری، حمله کند. آزمایش‌ها نشان داده‌اند که این سلاح قادر به غرق کردن قایق‌های سبک و متوسط ​​و همچنین ایجاد خسارات قابل توجه به کشتی‌های بزرگتر است.

نزدیک شدن نیروهای اسرائیلی به سواحل غزه، با توجه به تهدید بزرگ اژدر «عاصف» برای ترافیک دریایی، اعم از کشتی‌های تجاری و نظامی، به طور فزاینده‌ای دشوار شده است.

این تحول منجر به تغییر در استراتژی‌های عملیات دریایی رژیم اسرائیل شده است به طوری که نیروهای اشغالگر شروع به استفاده از مناطق دور از سواحل غزه برای جلوگیری از تهدید این سلاح پیشرفته کرده‌اند.

گروه‌های مقاومت همچنان به تقویت قابلیت‌های نظامی خود ادامه می‌دهند. این امر نگرانی‌هایی را در محافل نظامی اسرائیل ایجاد کرده و منعکس‌کننده چالش‌های فزاینده‌ای است که آنها در منطقه با آن مواجه هستند.