پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) بر ضرورت سفارشگذاری در صنایع ریلی با اولویتبخشی به ظرفیتهای داخلی تاکید کرد و گفت: ایدرو در این مسیر مسئولیت تضمین تحویل سفارشها و رفع ناهماهنگی بازار را بر عهده میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)؛ آقای فرشاد مقیمی در چهارمین جلسه کمیته ریلی با حضور مدیران شرکتهای تولیدی حوزه ریلی با اشاره به همافزایی بین تولیدکنندگان و کارفرمایان برای تقویت صنعت داخلی، از برنامهها و اقدامات عملی برای متحول کردن صنعت ریلی کشور خبر داد.
وی به ضرورت تجمیع تقاضا و هماهنگی بین عرضه و تقاضا با اولویت تولید داخلی اشاره کرد و افزود: در یک برنامه چندساله، سفارشگذاریها با نگاه ویژه به ظرفیتهای داخلی انجام شود و این رویکرد، نه تنها به تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کمک میکند، بلکه شرکتهای ایرانی را در اولویت قرار میدهد.
مقیمی ادامه داد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) مسئولیت تضمین تحویل سفارشها و رفع ناهماهنگیهای بازار را بر عهده میگیرد تا اطمینان بیشتری برای کارفرمایان و تولیدکنندگان ایجاد کند.
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) در ادامه به همکاری با وزارتخانههای صمت، راه و شهرسازی، کشور و شهرداریها برای ایجاد هم افزایی و حل مشکلات اشاره کرد و از نتایج مثبت جلسات اخیر وزیران صمت و راه خبر داد.
رئیس هیئت عامل ایدرو همچنین به مثال موفق در حوزه دریا، به هم رسانی نیاز بهره برداران و تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: تمرکز و تحویل بهموقع سفارشها با کیفیت بالا در این حوزه میتواند الگویی برای صنعت ریلی کشور محسوب شود.
مقیمی با بیان اینکه نیازهای کارفرمایان و توانمندیهای تولیدکنندگان در حوزه ریلی باید احصاء شود؛ گفت: لزوم تقویت شبکه تأمین با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی و همچنین شناسایی خلأها و پیشبینی چالشها برای جلوگیری از تأخیر در طرحها را لازم دانست.
بیشتر بخوانید: تولید لوکوموتیو داخلی منتظر سفارشگذاری