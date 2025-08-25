پخش زنده
فاز نخست کارخانه کنسانتره روی معدن سرب و روی مهدیآباد، بهعنوان بزرگترین معدن روی ایران و خاورمیانه، در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طرح ساخت کارخانجات فرآوری معدن سرب و روی مهدیآباد بهعنوان بزرگترین کارخانه فرآوری سرب و روی کشور در سه فاز طراحی شده است. مجموع ظرفیت این طرح شامل ۸۰۰ هزار تن کنسانتره روی و ۸۰ هزار تن کنسانتره سرب–نقره خواهد بود. اکنون فاز نخست با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن کنسانتره سولفیدی روی به بهرهبرداری رسیده است.
خصوصیسازی معدن سرب و روی مهدیآباد یزد، در دوره ریاست مهدی کرباسیان در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، از موفقترین نمونههای خصوصیسازی در حوزه معادن و صنایع معدنی کشور به شمار میرود. در این چارچوب، تجهیز و راهاندازی معدن و کارخانه به بخش خصوصی واگذار شد و این بخش با سرمایهگذاری خود توانست رکود چند دههای در فعالیت معدن را پایان دهد.
بر اساس این گزارش، سرمایه مورد نیاز این طرح از سوی بخش خصوصی تأمین شده و در فاز نخست، ۳۰۰ میلیون دلار برای تجهیز معدن و راهاندازی کارخانه ۲۰۰ هزارتنی کنسانتره روی سرمایهگذاری شده است.