دیدار ۲ تیم پرسپولیس و سپاهان در هفته دوم لیگ برتر فوتبال، با پیروزی پرسپولیس به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در چارچوب رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران، امروز (دوشنبه) از ساعت ۱۹:۳۰ تیم‌های پرسپولیس و سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با برتری یک بر صفر پرسپولیس همراه بود.

در این دیدار سپاهان حملات بسیار زیادی روی دروازه پرسپولیس صورت داد و سرخ‌پوشان چشم به ضدحملات دوخته بودند. محمد دانشگر در دقایق تلف شده نیمه دوم نیز با خطا پشت محوطه جریمه و جلوگیری از تک به تک اورونوف با کارت قرمز داور جریمه شد.

سپاهان صفر - پرسپولیس یک

گلزنان: علی علیپور (۴۴) برای پرسپولیس

ترکیب پرسپولیس؛

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، حسین ابرقویی، سهیل صحرایی، فرشاد احمدزاده، میلاد سرلک، مارکو باکیچ، محمد خدابنده‌لو، محمدامین کاظمیان، امید عالیشاه و علی علیپور

ترکیب سپاهان؛

سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، آریا یوسفی، میلاد زکی‌پور، احسان حاج‌صفی، امید نورافکن، آرش رضاوند، جواد آقایی‌پور، محمد عسگری و کاوه رضایی