امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

لیگ برتر فوتبال / سپاهان - پرسپولیس

از هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشور دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران با نتیجه ۱ بر صفر به سود پرسپولیس به پایان رسید
عکاس :احسان جزینی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ - ۲۲:۱۸
خبرهای مرتبط

لیگ برتر فوتبال / سپاهان - استقلال

لیگ برتر فوتبال / ذوب آهن - پیکان

لیگ برتر فوتبال / ملوان - سپاهان

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، فوتبال
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 