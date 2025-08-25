معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در جاجرم در آیین افتتاح طرح‌های هفته دولت در شهرستان جاجرم از افزایش سقف تسهیلات مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان خبرداد.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ غلامرضا کاظمیان در حاشیه افتتاح طرح‌های شهرستان جاجرم به خبرگزاری صدا و سیما گفت: سرعت پرداخت این تسهیلات باید به حداکثر ممکن برسد تا شاهد رشد و توسعه مناسب در حوزه مسکن باشیم.

وی افزود: برای همه متقاضیان مسکن ملی شهرستان جاجرم زمین تامین شده است که نشان از تلاش‌های استاندار و سایر مسئولان استانی و شهرستانی است که جای تقدیر دارد.

معاون وزیر راه گفت: زمین‌های تحویل داده شده به سرعت به مسکن تبدیل و تحویل مردم شود باید کمک کنیم مردم صاحب خانه شوند و صاحب خانه نیز بمانند.

۸۳ طرح عمرانی و سرمایه گذاری شهرستان جاجرم همزمان با دومین روز از هفته دولت و با حضور غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.