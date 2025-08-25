\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u0633\u06cc\u062f \u0633\u0639\u06cc\u062f \u0634\u0627\u0647\u0631\u062e\u06cc\u060c\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631\u0646\u0634\u0633\u062a \u0628\u0627 \u0633\u0631\u0645\u0627\u064a\u0647 \u06af\u0630\u0631\u0627\u0646 \u062e\u0644\u064a\u062c \u0641\u0627\u0631\u0633 \u0627\u0632 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0645\u0637\u0627\u0644\u0639\u0627\u062a \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u062d\u062f\u0627\u062b \u0648\u0627\u062d\u062f\u0647\u0627\u064a \u067e\u062a\u0631\u0648\u0634\u064a\u0645\u06cc \u0648 \u067e\u0627\u0644\u0627\u064a\u0634\u06af\u0627\u0647\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u0646\u062c \u0634\u0647\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u0647\u064f\u0644\u062f\u064a\u0646\u06af \u062e\u0644\u064a\u062c \u0641\u0627\u0631\u0633 \u062f\u0631 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0637\u06cc \u0633\u0647 \u0631\u0648\u0632 \u0638\u0631\u0641\u064a\u062a\u0647\u0627\u06cc \u062d\u0648\u0632\u0647\u00a0 \u0646\u0641\u062a \u0648 \u06af\u0627\u0632 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0627\u062e\u062a \u0645\u062c\u062a\u0645\u0639 \u0647\u0627\u06cc \u067e\u062a\u0631\u0648\u0634\u064a\u0645\u06cc \u0648 \u067e\u0627\u0644\u0627\u064a\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u062e\u0631\u0645 \u0622\u0628\u0627\u062f \u060c \u06a9\u0648\u0647\u062f\u0634\u062a \u060c \u0646\u0648\u0631\u0622\u0628\u0627\u062f \u060c \u067e\u0644\u062f\u062e\u062a\u0631 \u0648 \u0631\u0648\u0645\u0634\u06a9\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\n\n\n\n\n\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0