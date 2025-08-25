آیت‌الله مصطفی محامی در پیامی بمناسبت فرارسیدن هفته دولت، از اقدامات و خدمات رئیس جمهور، استاندار سیستان و بلوچستان و دیگر دولتمردان جهت انجام فعالیت‌های مختلف در این استان قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«اسم رمز دولت‌های ما باید این باشد: کسب رضای الهی و کار برای مردم... اگر رضای الهی هدف انسان شد، این در همه‌ی فعّالیّتهای ما، در همه‌ی اقدام‌های ما، در نوع کارکرد ما اثر خواهد گذاشت.» رهبر معظم انقلاب اسلامی

هفته دولت، فرصتی مغتنم برای شرح اقدامات و دستاورد‌های دولت محترم به مردم و هم‌چنین پاسداشت خدمات و زحمات دولتمردان با تأسی به سیره شهیدان رجایی و باهنر است.

بی شک برای ملت و دولتمردان ما یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهیدان خدمت به ویژه شهید رییسی عزیز و شهید امیرعبداللهیان؛ الهام‌بخش و تحسین‌برانگیز است چرا که ایشان را از جنس خود می‌دانستند که برای پیشرفت و آبادانی میهن اسلامی تا پای جان تلاش نمودند.

اینک دولتمردان برای تحقق تکلیف راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر «جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کار‌های کشور»، با حمایت همه‌جانبه مردم و جریانات مختلف می‌بایست در مسیر پیشرفت و آبادانی ایران عزیز بکوشند و از رهگذر «اتحاد مقدس» موجبات تقویت رضایت عمومی و امید در جامعه را فراهم آورند.

اینجانب ضمن تقدیر از اقدامات و خدمات ریاست محترم جمهور و دولتمردان خدوم به ویژه استاندار محترم و همکاران ایشان در استان سیستان و بلوچستان که استان را عملا به یک کارگاه عمرانی وسیع تبدیل نموده‌اند، این نکته را متذکر می‌شوم که بی تردید رسیدن به توسعه پایدار و غلبه بر دشمنان قسم خورده نظام اسلامی، جز با همدلی و انسجام ممکن نخواهد بود لذا از اقشار مختلف مردم، نخبگان و فعالان استان انتظار می‌رود با نگاهی همدلانه و دلسوزانه و نقد منصفانه و ارائه ارزشمند راهکارها، یاری‌رسان مسئولان اجرایی باشند تا ان شاءالله شاهد آینده‌ای روشن‌تر برای سیستان و بلوچستان سرافراز باشیم. بمنه و کرمه

مصطفی محامی

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان