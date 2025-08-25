به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان، سرمربی تیم فوتبال فولادمبارکه سپاهان: پس از واگذاری بازی به پرسپولیس در نشست خبری گفت:همانطور که هفته قبل هم گفتم امروز بازی سخت و سنگین برای هر ۲ تیم بود.

محرم نویدکیا افزود: امروز یکی از بهترین بازی‌هایی بود که در دوران مربی گری‌ام دیدم چراکه در همه لحظات خوب و عالی عمل کردیم. بازیکنان ما امروز هرچه در توان داشتن عمل کردند بازی که در همه جهات خوب بودند.

وی افزود:تیم ما امروز جنگنده و پرتلاش بود و حملات زیادی داشتیم ولی در تمام کنندگی خوب عمل نکردیم و در شبی که خوب و پرتلاش بودیم و موقعیت‌های زیادی را کسب کردیم ولی نتوانستیم گلزنی کنیم.

نوید کیا تاکید کرد:با کمال احترامی که برای پرسپولیس قائل هستم ولی امروز ما مستحق شکست نبودیم چراکه بیشتر موقعیت داشتیم و بازی را در اختیار داشتیم ولی گل نزدیم و بازی را واگذار کردیم.

وی ادامه داد:ما نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد تغییر ناخواسته داشتیم و این نیازمند زمان است تا هماهنگ‌تر شویم و مطمنا در آینده شرایط بهتر می‌شود و با برطرف شدن مشکلات و نقاط ضعف و تلاش بیشتر به روز‌های خوب و نتایج بهتری که لازم است دست پیدا خواهیم کرد.

نویدکیا افزود:این فوتبال است و اتفاقات این چنینی طبیعی است ولی خود را برای بهتر شدن آماده میکنیم و از همه هوادارانمان بابت حمایتشان تشکر میکنم و بابت شکست امروز از آنها عذرخواهی میکنم.

من دنبال بهترین نمایش و بهترین فوتبال هستم و صرفا نتیجه گرا نیستم و بازی زیبا و دلچسب برای من از نتیجه گرا بودن در اولویت است و بازی زیبا همراه با کسب نتیجه را بیشتر از صرفا فقط کسب نتیجه ترجیح می‌دهم.