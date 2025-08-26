معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: وزارت صمت در هفته دولت ۱۲ طرح معدنی، صنایع معدنی و زیر‌بنایی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در کشور افتتاح می‌کند، افتتاح نیروگاه خورشیدی از جمله طرح‌های قابل افتتاح در منطقه جنوب شرق کشور است.

افتتاح ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار طرح معدنی و صنایع معدنی در هفته دولت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد آقاجانلو» معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو، با اعلام اینکه این میزان طرح حوزه‌هایی از جمله فولاد، مس، طلا، سرب و روی، فسفات و امور زیرساختی را دربرمی گیرد، اظهار کرد: ارزش پروژه‌های آماده افتتاح به بیش از ۲.۳ میلیارد دلار می‌رسد.

وی، میزان اشتغال مستقیم این طرح‌ها را افزون بر ۵۶۰۰ نفر اعلام کرد و افزود: زمینه ایجاد نزدیک به ۱۹هزار اشتغال غیرمستقیم نیز با افتتاح این تعداد پروژه فراهم می‌شود.

طرح‌های حوزه معدن و صنایع معدنی که با تسهیل‌گری ایمیدرو و مشارکت شرکت‌های خصوصی، آماده افتتاح شده‌اند، شامل:

کارخانه‌های فولادسازی استانی شامل نی ریز و سفید دشت، سرب و روی مهدی آباد

کارخانه الکترود گرافیتی

طرح اکتشاف و تجهیز معدن طلای کوه دم

کنسانتره سنگ‌آهن بهاباد (چادرملو)

نیروگاه شرکت ملی صنایع مس ایران

کارخانه ریخته‌گری مفتول مسی رفسنجان

پایگاه امداد و نجات طبس

کارخانه بازیابی باطله‌های معدن فسفات اسفوردی بافق

گندله‌سازی ۴ میلیون تن (با مشارکت چادرملو غدیر)

نیروگاه خورشیدی چادرملو