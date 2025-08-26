به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، بر اساس این آمار، سال گذشته ، با صدور بیش از ۵۰۸ هزار پروانه ساختمانی، بیشترین میزان ساخت مسکن در ۱۱ سال گذشته به ثبت رسید؛ رشد ۵.۶ درصدی نسبت به سال قبل و افزایش قابل توجه صدور پروانه‌ها به ویژه در تهران، نشان‌دهنده رونق دوباره بازار ساخت و ساز در کشور است.

این رشد عمدتاً ناشی از تسریع در صدور پروانه‌ها و آغاز عملیات اجرایی طرح های حمایتی مانند نهضت ملی مسکن است. طی یک دهه گذشته، میانگین صدور پروانه‌ها سالانه حدود ۴۰۰ هزار واحد بوده که در سال جاری از مرز ۵۰۰ هزار عبور کرده است.

ساخت و ساز در زمستان ۱۴۰۳ با افزایش ۵۲.۶ درصدی نسبت به فصل قبل و ۷.۳ درصدی نسبت به زمستان سال گذشته همراه بود. همچنین تعداد پروانه‌های صادرشده در این فصل ۴۰ هزار مورد بود که نسبت به فصل قبل ۳۱ درصد رشد داشت اما نسبت به زمستان سال قبل ۲۰.۹ درصد کاهش نشان داد.

مجموع زیربنای ساخت و ساز در زمستان سال جاری حدود ۲۹.۵ میلیون مترمربع بود که ۷.۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

در شهر تهران نیز صدور پروانه‌ها با رشد ۹.۴ درصدی به ۵۸ هزار واحد رسید و در زمستان ۱۴۰۳، صدور پروانه برای ۱۶۷۳۶ واحد مسکونی به ثبت رسید که نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۷.۸ درصد افزایش داشت.

این آمارها نشان‌دهنده بازگشت رونق به بازار ساخت و ساز مسکن در کشور و به ویژه پایتخت است.