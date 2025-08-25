به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سیدمجتبی حسینی، سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک پس از شکست تیمش مقابل خیبر خرم آباد در نشست خبری، اظهار کرد: خیلی بازی تلخی شد، علی رغم فوتبال خوبی که بازی کردیم موقعیت‌های خوبی هم داشتیم، اما از موقعیت‌ها خوب استفاده نکردیم و در یک اتفاق تنبیه شدیم.

وی درباره پنالتی حریف، گفت: هیچ جای دنیا ندیدم ۱۰ دقیقه داور به VAR برود. قانون هند را توضیح دهند، چرا در یک صحنه بعد از ۱۰ دقیقه مشاوره پنالتی اعلام می‌شود و در یک صحنه واضح دیگر جایی که توپ به دست باز برخورد می‌کند، داور را برای چک کردن صدا نمی‌کنند.

حسینی ادامه داد: بعد از پنالتی حریف هم موقعیت‌هایی داشتیم. بچه‌ها زحمت خود را کشیدند ولی نتیجه خوبی حاصل نشد، مطمئن هستم این بچه‌ها در ادامه راه می‌توانند کار‌های خیلی بزرگی انجام دهند. هیچ وقت انتظار نداشتیم فصل را اینگونه شروع کنیم، البته تیمی که در دو بازی چندین موقعیت صد درصد ایجاد می‌کند، نشان می‌دهد کیفیت بدی ندارد.