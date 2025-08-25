سرمربی تیم فوتبال پیکان: میدانستیم با تیمی تاکتیکی روبهرو هستیم
سعید دقیقی گفت: میدانستیم با تیمی دونده و تاکتیکی روبهرو هستیم، تلاش کردیم نقاط قوت آنها را خنثی و از نقاط ضعفشان استفاده کنیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، سعید دقیقی، سرمربی تیم فوتبال پیکان پس از بازی مقابل استقلال خوزستان در نشست خبری، اظهار داشت: میدانستیم با تیمی دونده و تاکتیکی روبهرو هستیم. تلاش کردیم نقاط قوت آنها را خنثی و از نقاط ضعفشان استفاده کنیم. بازیکنان آنها در دوئلها بسیار دونده بودند و در موقعیتهای اوت استراحت میکردند.
وی ادامه داد: پس از دقایقی از نیمه اول سوار بازی شدیم، اما کمتر از پنج دقیقه گل خوردیم؛ موضوعی که پیشتر خیلی درباره آن صحبت کرده بودیم. فرصت داشتیم گل دوم را هم به ثمر برسانیم. در نیمه دوم استقلال خوزستان با پنج دفاع بازی بستهتری ارائه کرد. ما از روی ضربات ایستگاهی فرصتهای زیادی داشتیم تا گلزنی کنیم. با این حال در این زمین میزبان واقعی نبودیم و ترجیح ما میزبانی در ورزشگاه شهر قدس بود. حداقل در شش تا هفت صحنه داور میتوانست تصمیم درست بگیرد. از هوادارانمان برای حمایتشان تشکر میکنم.
دقیقی گفت: بازیکنان ما توانمند هستند. پیشتر در شمسآذر و خیبر با کمترین بودجه کار کردهام و امسال هم در یک ساختار مناسب تلاش میکنیم تا برای حریفان مشکلساز باشیم. با برگزاری بازی زودتر، حق ما کمی تضییع شد، در حالی که میتوانست یک روز دیرتر برگزار شود. انتخاب اول و آخر ما ورزشگاه شهر قدس است.
سرمربی پیکان درباره هیجانات لب خط، افزود: این سبک مربیگری من است و هیچگاه بیادبی نمیکنم. تیم من باید باور کند که میتواند. برخی بازیکنان نیاز دارند تاکتیکپذیرتر باشند. در جذب بازیکنان تلاش میکنم افرادی را بیاورم که با مدل اخلاقی من آشنا باشند و دنبال پیشرفت باشند؛ بازیکنان نباید قانع شوند.
وی درباره عملکرد طاهری، گفت: او یک تا دو سال بازی نکرده و گزینه اول من نبود، اما به او اعتماد کردم. قرارداد او بسیار پایین است؛ حتی ده درصد قرارداد یک مهاجم تراز اول لیگ هم نیست. تیم فنی اصرار به جذب مهاجم دیگری داشت، اما من روی او حساب کردم. همچنین بازیکنانی مانند امید فهمی، مهدی نجفی و افشین صادقی جوان هستند و قراردادشان به ۲۰ میلیارد نمیرسد.
دقیقی درباره واکنش تیمش در زمان گره خوردن بازی، افزود: تغییر سیستم دادیم و فرم بازی را اصلاح کردیم. بودجه ما محدود است و نمیتوانیم بازیکنان خلاقی مانند اورونوف جذب کنیم. امروز بازیکنی با قرارداد ۲۰۰ میلیونی، یعنی افشین صادقی، به زمین آوردیم که تاثیرگذار بود.