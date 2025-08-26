پخش زنده
دهمین اردوی تیم کاراته دختران ناشنوا در هر دو بخش کومیته و کاتا برای حضور در بازیهای المپیک ژاپن برگزار می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فرخناز ارباب، سرمربی تیم ملی کاراته دختران ناشنوا از سه شنبه (۴ شهریور) دهمین اردوی آماده سازی شاگردانش برای حضور در بازیهای المپیک ۲۰۲۵ را آغاز می کند.
به همین منظور ۷ دختر المپیکی کاراته دوشنبه ۳ شهریور با حضور در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان خود را به زهرا اسدی سرپرست تیم معرفی کردند.
اسامی دختران المپیکی کاراته به این شرح است:
کومیته؛
نهال زکی زاده (وزن ۵۰- کیلوگرم)
زینب حسن پور (وزن ۵۵- کیلوگرم)
سارا ادریا (وزن ۶۱- کیلوگرم)
بیتا جواهری (وزن ۶۸+ کیلوگرم)
کاتا؛
مهناز حسن زاده
مژده مردانی
سمیرا ابوالحسنی
سیده مژگان موسوی که در رقابتهای درون اردویی جایگاه پنجم کومیته را به دست آورد نیز در اردو حضور خواهد داشت.
دهمین اردوی تیم ملی کاراته بانوان ناشنوا تا ۷ شهریور ادامه دارد.
شادی جعفری زاده مربی تیم ملی نیز همچون اردوهای گذشته در این اردو حضور خواهد داشت.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.