به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: ایران یکی از ۱۱۹ کشوری است که در نمایشگاه تخصصی اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد، نخستین اکسپو در منطقه غرب بالکان، حضور خواهد داشت. در سال برگزاری این اکسپو، ایران و صربستان ۹۰ سال روابط دیپلماتیک دوستانه خود را جشن خواهند گرفت.

دانیلو یرینیچ، مدیرکل اکسپو ۲۰۲۷ بلگراد، خاطرنشان کرد: ما صرب‌ها به عنوان میزبانان واقعی، همیشه از دیدار دوستان قدیمی که دهه‌هاست با آنها روابط خوبی داریم، خوشحال می‌شویم. ایران یکی از چنین دوستان دیرینه‌ای است و به همین دلیل با خوشحالی این خبر را دریافت کردیم که ایران در اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد، تمام شکوه فرهنگ معروف و باستانی خود را که جهان را شکل داده است، به نمایش خواهد گذاشت. تفسیر ایران از رقص، موسیقی و ورزش مطمئناً توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب خواهد کرد و به‌ویژه طرفداران فرهنگ ایرانی در صربستان خوشحال خواهند شد.