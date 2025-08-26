سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پس از دیدار سپاهان گفت: تیم ما متحد، هدفمند و نتیجه‌گرایانه بازی کرد. سپاهان و تفکرات مربی آن را آنالیز کردیم. بعد از کنترل بازی، ضربه را زدیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وحید هاشمیان بعد از پیروزی دلچسب سرخپوشان مقابل سپاهان اصفهان در نشست خبری اظهار داشت: «پیش‌بینی می‌کردیم بازی سنگینی برای هر دو تیم باشد. هر دو تیم بازیکنان خوبی دارند و تیم سپاهان با نویدکیا فوتبال خوب و جوانمردانه‌ای انجام داد. تیم ما هم بازی همدلانه، هدفمند و نتیجه‌گرایانه ارائه کرد. در روز‌های آینده کار‌های زیادی پیش رو داریم و باید خود را برای بازی بعدی آماده کنیم. ضمن تشکر از مدیرعامل باشگاه، از پیروانی هم تشکر می‌کنم. امروز کاری که انجام دادیم نتیجه کل کادر فنی بود. یک گروه هماهنگ بودیم. همه دستیارانم کمکم کردند و از آنها تشکر می‌کنم.»

وی در خصوص جذب پیام نیازمند ادامه داد: «او را از زمان تیم ملی می‌شناسم. بازیکنی حرفه‌ای و بسیار باشخصیت است. امروز هم بازی خوبی انجام داد. البته ما هم از موقعیت‌هایی که داشتیم نتوانستیم استفاده کنیم، اما این هم بخشی از فوتبال است که باید روی آن کار کنیم.»

سرمربی سرخپوشان ایران در خصوص حضور ابرقویی در تیم پرسپولیس و نقش تعیین‌کننده‌ای که در کلین‌شیت و تک گل بازی داشت، خاطرنشان کرد: «ابرقویی عملکرد خوبی داشت و تعجب می‌کنم که چرا به چنین بازیکن باکیفیتی آن‌طور که باید و شاید در این سال‌ها بها داده نشده است. بعد از جلسه دوم یا سوم تمرین بود که من و کادر فنی‌ام به این نتیجه رسیدیم؛ او بازیکن بزرگی است. برای من اسم و سابقه بازیکنان مهم نیست، بلکه تلاش و توانمندی بازیکن اهمیت دارد. هر بازیکنی که توانمند باشد در ترکیب تیم قرار می‌گیرد. ابرقویی هم فکر می‌کنم در صورت صلاحدید کادر فنی تیم ملی بتواند کمک کند. البته ایشون اولین بازی‌اش بود. باید بیشتر تلاش و کار کند.»

وحید هاشمیان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که عنوان داشت؛ سپاهان تیم برتر میدان بود، اما نتیجه را پرسپولیس گرفت، تاکید کرد: «در فوتبال برد مهم است. البته بردی که سالم باشد و ما سپاهان را به خوبی آنالیز کرده بودیم. تفکرات مربی آن را مرور کردیم، اما تکرار می‌کنم وقتی برنده می‌شویم، دلیل بر آن نیست که همه چیز خوب است. مشکلات و نکاتی وجود داشت که باید آنها را حل کنیم. می‌دانستیم سپاهان فشار سنگینی می‌گذارد و برای همین در ۱۵ دقیقه اول فشار را کنترل کردیم. بعد، از علیپور و عالیشاه استفاده و کار خودمان را کردیم.»

وی در مواجهه با سوالی درباره زمین افتادن بازیکنان تیمش و مسئله بدنسازی عنوان نمود: «هدف ما کل فصل است نه یک بازی و دو بازی، برای همین هم وقتی بدنسازی خوب و با برنامه‌ای داشته باشیم، بازیکنان کیفیت فنی‌شان را به خوبی نشان می‌دهند. همین بدنسازی در ادامه از مصدومیت‌ها جلوگیری می‌کند. البته در اواخر مسابقه یکی دو گرفتگی داشتیم، اما تلاش می‌کنیم که شرایط بدنی بازیکنان ما به جایی برسد که بتوانیم ۱۲۰ دقیقه بدویم.»