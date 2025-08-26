پخش زنده
امروز: -
سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پس از دیدار با پرسپولیس گفت: فکر میکنم یکی از بهترین بازیهای دوران مربیگری من بود و باورم نمیشود بازی را از دست دادیم.
محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان اظهار داشت: هفته قبل از تیم بابت نیمه دوم انتقاد کردم، اما از بازیکنان بابت بازی فوقالعاده، ایدهآل، مالکیت خوب و موقعیتهای پرشمار تشکر میکنم.
وی ادامه داد: البته باید نکاتی را رعایت میکردیم، در دقایق پایانی بازیکنان بازی احساسی انجام دادند و ضدحمله به پرسپولیس دادیم. با تمام احترام به پرسپولیس، فکر میکنم یکی از بهترین بازیهای دوران مربیگری من بود و باورم نمیشود بازی را از دست دادیم.
نویدکیا تصریح کرد: از هواداران بیشماری که تا لحظه آخر از تیم ما حمایت کردند، تشکر میکنم. ما همه تلاشمان را میکنیم که در ادامه بازیها و امتیازات عقب افتاده را جبران کنیم.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به سؤوالی در خصوص وضعیت خط دفاعی سپاهان گفت: مشکلاتی در دفاع داریم که باید حل کنیم، باید قبول کنیم که سپاهان از سیستم بازی بااحتیاط سال قبل، تبدیل به این شده که میخواهم تیمم ببرد. ما در ضدحملات ممکن است آسیب ببینیم و باید در کادر فنی این مشکلات را حل کنیم.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص ارسالهای بازیکنان سپاهان در این بازی یادآور شد: اگر ارسالها خوب نباشد، فایدهای ندارد. ما در دقایق پایانی احساسی شده بودیم که کمکی نمیکرد و باید آرامش را حفظ کنیم. به هر حال به دلیل حضور پرتجمع پرسپولیس محبور بودیم از ارسالها استفاده کنیم. ما در این بازی سعی کردیم شوت هم بزنیم، اما تیم حریف دفاع فشردهای داشتند، سعی کردیم از کنارهها استفاده کنیم و موقعیتهای زیادی را از دست دادیم، سعی میکنیم در هفتههای آینده درست کنیم.
نویدکیا در مورد عملکرد احسان حاجصفی عنوان کرد: اگر منطقی و منصفانه بگوییم، دروازهبان کامل تغییر کرده است، انزوزی و محبی رفتند و بدشانسی آوردیم و محمد کریمی مصدوم شد، لیموچی مصدوم است و شکاری به پرسپولیس رفته است؛ نسبت به سال قبل در ترکیب اصلی نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ درصد تغییرات داشتهایم که به تیم کمک نمیکند البته این تغییرات ناخواسته بوده است. احسان چند سال در اروپا بازی کرده و به خاطر شرایط تیم پست وی عوض شده، به عنوان کاپیتان تمام تلاشش را میکند، شاید او مثل هر بازبکنی اشتباه جزئی داشته باشد. به هر حال ما باید وقت دهیم و کمک کنیم که بیشتر با تیم وفق پیدا کند.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان همچنین در پاسخ به سؤوالی در خصوص حضور اسطورهها روی نیمکت سپاهان بیان داشت: در فوتبال این صحبتها نیست که، چون من و هادی و بقیه روی نیمکت سپاهان هستیم، باید پیروز بازی باشیم. ما باید با واقعیتها زندگی کنیم، همه تلاشمان را میکنیم تا بهترین شرایط برای تیم مهیا شود.
وی در مورد عملکرد خط دفاعی گفت: هادی محمدی و دانشگر در ۲ بازی از بهترین بازیکنان زمین بودهاند، ممکن است اشتباه پیش بیاید.
نویدکیا تصریح کرد: سال گذشته ۴ بار این تیم را برده بودند، شاید حس از دست دادن رکورد باعث شد بیشتر بهم بریزند، به نظرم آتها باید با واقعیت کنار بیایند چثم فوتبال این اتفاقات را دارد. به هر حال هواداران ناراحت هستند و بابت این موضوع از آنها معذرتخواهی میکنیم و امیدواریم جبران کنیم.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان در مورد آریا شفیعدوست بیان کرد: آریا فوتبالیست خوبی است و علاقه زیادی به وی دارم، آینده درخشانی خواهد داشت و مثل بعضی بازیکنان به آینده وی امیدوارم، امیدوارم او از خود مراقبت کند و بدون شک او در ادامه یکی از بهترین فوتبالیستهای ایران خواهد شد. به خاطر شرایط بازی نشد از وی استفاده کنم و در آینده شانس بازی بیشتر به وی داده خواهد شد.
وی در مورد صحبتهای سرمربی پرسپولیس که نتیجهگرا بازی کردند و اینکه آیا دوست دارد تیمش نتیجه بگیرد یا زیبا بازی کند، گفت: همیشه ترجیح میدهم تیم جذاب بازی کند، این مدل را دارم و دلم میخواهم تیمم فوتبال بازی کند، اگر ما این کار را انجام ندهیم، فوتبال کشور به عقب میرود؛ شاید آخرین نسلهای فوتبالیست طراز اول در تیم ملی داریم، بازی دفاعی به آینده فوتبال کشور کمک نخواهد کرد.