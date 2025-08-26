وزیر امور خارجه پاکستان درباره بحران غزه در جده عربستان هشدار داد که اظهارات اخیر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره ایجاد «اسرائیل بزرگ» و برنامه اشغال غزه مستقیما صلح و امنیت منطقه و جهانی را تهدید می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز» «اسحاق دار» وزیر خارجه پاکستان در سخنرانی خود در نشست وزرای خارجه کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی گفت: کابینه رژیم صهیونیستی با وقاحت بی‌سابقه‌ای قصد دارد کنترل کامل نظامی بر نوار غزه اعمال کند و این همراه با اشاره نتانیاهو به طرح «اسرائیل بزرگ» است که بیانگر ذهنیت توسعه‌طلبانه و قانون‌گریز تل‌آویو می‌باشد.

وی با محکوم کردن این مواضع افزود: «اظهارات نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی کشور‌های عربی، حاکمیت دولت‌ها و صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است.»

به گفته «اسحاق دار» ریشه این تراژدی ادامه اشغال غیرقانونی سرزمین فلسطین است و تا زمانی که این اشغال پایان نیابد صلح در منطقه دست‌یافتنی نخواهد بود.

وزیر خارجه پاکستان همچنین با اشاره به جنایات ارتش اسرائیل در غزه گفت: «غزه به گورستان انسان‌های بی‌گناه و قوانین بین‌المللی بدل شده است؛ حملات سیستماتیک به بیمارستان‌ها، مدارس، کاروان‌های امدادی و اردوگاه‌های آوارگان، اعمال آشکار مجازات جمعی است.»

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۶۰ هزار فلسطینی جان خود را از دست داده‌اند که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند. دار ضمن قدردانی از کشور‌هایی که برای پیشبرد صلح در غزه تلاش می‌کنند، از شتاب گرفتن روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین در سطح جهانی استقبال کرد و خواستار اقدام هماهنگ بین‌المللی برای تحقق تشکیل کشور مستقل فلسطین بر اساس مرز‌های پیش از ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شریف شد. او این مقطع را «لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای امت اسلامی» خواند و تاکید کرد: فلسطینیان دیگر نیازی به پیام‌های همدردی ندارند بلکه به اقدام عملی برای پایان اشغال نیاز دارند. تاریخ ما را نه بر اساس کلمات بلکه بر اساس اقداماتمان قضاوت خواهد کرد.

وزیر خارجه پاکستان در پایان هفت گام فوری را برای پایان بحران غزه مطرح کرد که شامل آتش‌بس فوری و دائمی، دسترسی آزاد و امن به کمک‌های انسانی، توقف شهرک‌سازی و الحاق سرزمین‌ها، اجرای طرح بازسازی غزه، احیای روند واقعی صلح برای راه‌حل تشکیل کشور مستقل فلسطین و محاکمه رژیم صهیونیستی به‌خاطر جنایات جنگی بود