کاروان سوارکاران ایران در مسابقات المپیک ویژه منطقه منا ۲۰۲۵ که به میزبانی امارات برگزار می‌شود، با نظم و هماهنگی قابل توجه در برنامه‌ها حضور پیدا کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسب‌های سوارکاران مشخص شد و ملی‌پوشان ایران تمرین‌های خود را با اسب‌هایشان انجام دادند.

همچنین کلاس بندی سوارکاران ایران که پیش‌تر توسط خانم منتظم مسئول کمیته پاراسوارکاری فدراسیون در ایران انجام شده بود، در پنل رسمی المپیک ویژه مورد تأیید قرار گرفت.

در مراسم افتتاحیه این رقابت‌ها، شوآ حسن‌پور دختر سوارکار مازندرانی به‌عنوان نماینده کاروان ایران، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را حمل کرد.

تیم اعزامی کشورمان با رعایت نظم در رفتار و پوشش، حضوری منسجم در این رویداد داشت و طبق برنامه‌ریزی این مسابقات، سوارکاران ایران روز‌های چهارم و پنجم شهریور با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت.