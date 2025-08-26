سه نماینده بوکس جوانان کشورمان در نخستین روز از مسابقات بین المللی جاده ابریشم، با شکست حریفان خود به دور دوم مسابقات راه یافتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین روز مسابقات بین‌المللی بوکس جاده ابریشم با حضور ۳۲ تیم از ۲۰ کشور از دوشنبه سوم شهریور در شهر ارومچی چین آغاز شده است، در این رقابت‌ها پنج نماینده کشورمان به مصاف حریفان خود رفتند و در نهایت سه پیروزی و دو شکست برای بوکسور‌های کشورمان رقم خورد.

در چارچوب این رقابت ها، امیرمهدی اکبری مقصودی در وزن ۴۶ کیلوگرم به مصاف نماینده هند رفت و بازی را واگذار کرد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیرعلی مهرابی در گام نخست مقابل نماینده آذربایجان به برتری دست یافت و در دومین مبارزه به مصاف برنده دیدار ازبکستان و هند خواهد رفت.

در ادامه، فرزان احمدی در وزن ۶۶ کیلوگرم نیز بازی را مقابل نماینده قزاقستان واگذار کرد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

مهرشاد شرافتمند در وزن ۷۵ کیلوگرم نیز در نخستین مبارزه خود موفق شد نماینده قزاقستان را شکست بدهد. وی در دومین دیدار به مصاف برنده چین و هند خواهد رفت.

در وزن ۸۰ + کیلوگرم، فرهود قربانی در گام نخست بوکسور کره جنوبی را ناک اوت کرد. قربانی در دور دوم با نماینده ازبکستان مبارزه خواهد کرد.

در دومین روز از این مسابقات تنها یک نماینده خواهیم داشت. متین چمی‌پا نماینده وزن ۵۴ کیلوگرم در مبارزه اول خود با حریف قزاقستانی مبارزه خواهد کرد و در صورت برتری باید در دور دوم با بوکسور آذربایجان رقابت کند.

تیم بوکس نوجوانان کشورمان هفته گذشته در اردوی تمرینی مشترک با حضور کشور‌های برتر آسیایی شرکت کرد، ملی‌پوشان ایران به منظور افزایش سطح آمادگی خود برای حضور در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در این اردوی مشترک و مسابقات بین المللی حضور پیدا کرده‌اند.

احدی سرمربی تیم ملی و علی مظاهری و بیژن عبدالملکی به عنوان مربی، تیم نوجوانان را در این سفر همراهی می‌کنند. امیر مدرسی به عنوان سرپرست تیم نوجوانان کنار تیم حضور دارد.