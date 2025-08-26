پخش زنده
به علت آلودگی هوا ناشی از حریق در بخش عراقی تالاب هورالعظیم فعالت ادارات برخی شهرهای خوزستان امروز سه شنبه با دو ساعت تاخیر آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر کارگروه شرایط اضطرارآلودگی هوای خوزستان گفت: در پی وقوع آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود حاصل از آن به نیمه غربی استان، فعالیت کلیه ادارات و دستگاههای دولتی در شهرستانهای هویزه، دشتآزادگان، اهواز، کارون، باوی و حمیدیه با دو ساعت تاخیر آغاز میشود.
محمد جواد اشرفی با اشاره به اینکه دستگاههای بهداشتی، امدادی و خدماترسان طبق روال عادی فعالیت خواهند کرد، ادامه داد: از عموم شهروندان درخواست میشود به منظور حفظ سلامت خود، از تردد غیرضروری در فضای باز اجتناب نموده و توصیههای بهداشتی و زیستمحیطی را جدی بگیرند.