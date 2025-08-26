به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر کارگروه شرایط اضطرارآلودگی هوای خوزستان گفت: در پی وقوع آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود حاصل از آن به نیمه غربی استان، فعالیت کلیه ادارات و دستگاه‌های دولتی در شهرستان‌های هویزه، دشت‌آزادگان، اهواز، کارون، باوی و حمیدیه با دو ساعت تاخیر آغاز می‌شود.

محمد جواد اشرفی با اشاره به اینکه دستگاه‌های بهداشتی، امدادی و خدمات‌رسان طبق روال عادی فعالیت خواهند کرد، ادامه داد: از عموم شهروندان درخواست می‌شود به منظور حفظ سلامت خود، از تردد غیرضروری در فضای باز اجتناب نموده و توصیه‌های بهداشتی و زیست‌محیطی را جدی بگیرند.