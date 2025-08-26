به گزارش خبرگزاری صداوسیما سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و جوی پایدار پیش بینی کرد. بر اساس این پیش بینی در غرب سواحل دریای خزر بارش باران و کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

همچنین طی سه روز آینده در ساعات بعداز ظهر و اوایل شب در برخی نقاط جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان، ارتفاعات هرمزگان، برخی نقاط در جنوب و شرق فارس، رگبار باران، گاهی رعدو برق و وزش باد شدید پیش بینی شده است.