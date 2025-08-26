هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور برگزار شد و تیم‌های گلساپوش، پارس جنوبی بوشهر و شهرداری بندرعباس مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در حساس‌ترین دیدار هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ساحلی دو تیم مقاومت گلساپوش یزد و چادرملو اردکان در ورزشگاه سلمان مردآباد یزد به مصاف یکدیگر رفتند و در نهایت این دیدار با نتیجه چهار بر یک به سود گلساپوش یزد به پایان رسید.

در سایر دیدار‌های این هفته دو تیم فولاد هرمزگان و پارس جنوبی بوشهر در زمین ساحلی غدیر بندرعباس با هم رقابت کردند که این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود تیم پارس جنوبی به پایان رسید.

تیم شهرداری بندرعباس دیگر نماینده هرمزگان در لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاه‌های کشور در ورزشگاه ساحلی شهرداری رودسر با نتیجه ۷ بر ۳ شاهین خزر را از پیش رو برداشت.