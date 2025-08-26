پخش زنده
با تلاش نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و مسئولان محلی، آتش سوزی گسترده در حاشیه پارک ملی لار، مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره پارک ملی لار از مهار آتش سوزی گسترده در حاشیه این پارک توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و مسئولان محلی خبر داد.
به گفته احمد دهقان، به علت صعب العبور بودن منطقه، امکان دسترسی خودروهای آتش نشانی به کانون های آتش وجود نداشت و عملیات مهار تنها با تلاش های بی وقفه نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، مردم محلی انجام گرفت و روند اطفای حریق بیش از ۱۰ ساعت به طول انجامید.