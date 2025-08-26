پخش زنده
امروز: -
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به استناد رئیسجمهور آمریکا به صحبتهای علی مطهری در مورد برنامه هستهای ایران نوشت: ترامپ تلاش میکند حمله به تاسیسات صلح آمیز هستهای ایران را توجیه کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به درج صحبتهای ۳ سال قبل آقای علی مطهری در شبکه سوشال تروث (با هدف زیر سوالبردن ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران)، در شبکه مجازی نوشت: دونالد جان ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، در تقلای بیوقفه خود برای توجیه حمله غیرقانونی آمریکا به تاسیسات هستهای صلحآمیز ایران، آگاهانه شهادت مدیر ارشد اطلاعاتی خود نزد کنگره آمریکا در ماه مارس ۲۰۲۵ مبنی بر اینکه ایران به دنبال ساخت سلاح هستهای نیست را نادیده میگیرد و در عوض به تحلیل شخصی یک شهروند ایرانی در سال ۲۰۲۲ استناد میکند؛ این امر اثباتکننده ماهیت سیاسی و نه واقعی ادعاهای وی میباشد.