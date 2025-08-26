کارشناسان نظارتی شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند یک تُن و ۵۷۰ کیلوگرم شینسل مرغ منجمد را به دلیل کاهش دمای نامناسب محموله توقیف کردند.

معدوم کردن بیش از یک و نیم تُن مرغ منجمد در شهرستان بیرجند

معدوم کردن بیش از یک و نیم تُن مرغ منجمد در شهرستان بیرجند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند گفت: در پی نظارت‌های دقیق و پیگیری‌های مستمر کارشناسان واحد نظارت شبکه دامپزشکی و پس از انجام آزمایش‌های تخصصی، هزار و ۵۷۰ کیلوگرم شنیسل منجمد مرغ به دلیل حمل و شرایط دمایی نامناسب و تأیید آلودگی، معدوم شد.

حمزه ئی افزود: از محموله نمونه گیری انجام و برای انجام آزمایشات لازم به آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی ارسال شد که آلودگی آن محرز و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند تأکید کرد: مطمئناً نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی در تمامی زنجیره‌های تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی تضمین کننده سلامت، کیفیت و بهداشت غذای مصرفی شهروندان خواهد بود.

حمزه ئی این اقدام قاطعانه و سریع، در راستای حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از عرضه مواد غذایی ناسالم انجام شده است.