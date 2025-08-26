نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس قوه مقننه کشورمان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت رئیسه مجلس دستور کار نشست علنی مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه.