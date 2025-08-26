پخش زنده
جدول قطعی برق در استان امروز سه شنبه ۴ شهریور در کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد.
به گزارش خبرگاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با توجه به افزایش دمای هوا و مصرف بیسابقه برق، برنامه قطعی برق در استان کهگیلویه و بویراحمد از سوی شرکت توزیع نیروی برق منطقهای اعلام شده است.
طبق اعلام وزرات نیرو، خاموشیها با هدف جلوگیری از فشار بیش از حد به شبکه برق و تأمین پایداری سیستم توزیع اجرا شده است.
براساس این برنامه ریزی شرکت توزیع نیروی برق استان امروز سه شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ برق در برخی از مناطق یاسوج و شهرستانهای دیگر استان کهگیلویه و بویراحمد بین ساعت ۹ صبح تا ۲۳ به صورت نوبتی قطع میشود، مشترکان خانگی، تجاری و صنعتی لازم است نسبت به برنامه قطعی برق منطقه خود اطلاع کافی داشته باشد.
همچنین کاربران میتوانند با نصب اپلیکیشنهای رسمی برق من یا مراجعه به سایت توانیر، اطلاعات بهروزتری از برنامه خاموشیها دریافت کنند.
وبسایت رسمی شرکت برق کهگیلویه و بویراحمد راههای اطلاع از قطعی برق در استان است.