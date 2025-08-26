به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، کمیته اطلاع رسانی اردوگاه جنین اعلام کرد: رژیم اشغالگر برای ۲۱۷مین روز متوالی به تجاوز خود علیه جنین و اردوگاه آن ادامه می‌دهد.

در گزارش این کمیته آمده است: اشغالگران ۷۰ درصد از اردوگاه جنین را ویران و بیش از ۶۵۰ ساختمان را با بولدوزر تخریب کرده‌اند. اشغالگری باعث فروپاشی زیرساخت‌ها و تحمیل واقعیت جغرافیایی جدیدی شده است.

در این گزارش تأکید شده است در بیش از هفت ماه، تقریباً ۲۲۰۰۰ نفر از اردوگاه جنین و اطراف آن آواره شده‌اند. اختلال در فعالیت‌های آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان (UNRWA) بیماران را از درمان رایگان، به ویژه بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن، محروم کرده است.

کمیته اطلاع رسانی اردوگاه جنین همچنین اعلام کرد نیرو‌های امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین همچنان بیش از ۴۰ جوان از اهالی اردوگاه، از جمله مبارزان مقاومت گردان جنین را در شرایط غیرانسانی بازداشت می‌کنند.